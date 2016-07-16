«Без войны и бед рисую этот мир»: детский и взрослый конкурсы «Витебск-2016» проходят сегодня в Летнем амфитеатре

Новости Беларуси. «Славянский базар» в режиме нон-стоп. Сегодня он проходит под знаком Дня молодежи. Символично, что именно в этот день состояться два первых финала для юных и взрослых певцов. Детский уже завершился. По традиции фестиваля, жюри не оглашает оценки. Имя победителя назовут по итогам двух выступлений. А вот в конкурсе эстрадных исполнителей песня спетой оказалась еще вчера для 6 участников. Два финальных дня и шанс стать лидером – у 15 ребят, в том числе и у представителя Беларуси. Концерт начнется в 22.00 на сцене Летнего амфитеатра. Об этом и не только – в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Настя больше похожа на куклу. Но даже за игрушечной внешностью не скрыть серьезную и ответственную девочку. На ее хрупкие плечи возложена миссия: представить Беларусь на международном детском музыкальном конкурсе. Песня первого дня – «Я малюю».

Анастасия Жабко, участник XIV международного детского музыкального конкурса «Витебск - 2016» (Беларусь):

Эта песня о том, как дети рисуют мир, каким они его видят и какой он у нас хороший – без войны и бед рисую этот мир.

В конкурентах у белорусочки 20 талантливейших девчонок и мальчишек из разных стран мира. Все они волнуются и переживают. И это несмотря на то, что в Витебске они попали в настоящую сказку.

Катерина Манузина, участник XIV международного детского музыкального конкурса «Витебск - 2016» (Украина):

Я очень мечтала сюда попасть, увидеть Беларусь, посмотреть места разные.

Анастасия Гладилина, участник XIV международного детского

музыкального конкурса «Витебск - 2016» (Россия):

Это мечта каждой из нас, потому что поучаствовать здесь – это настоящая мечта, удовольствие.

В детском конкурсе результаты не называют до последнего. А вот во взрослом уже определены 15 финалистов из 21. Все они готовятся выступить сегодня на сцене Летнего амфитеатра в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси.

Адам, участник XXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Казахстан):

Атмосфера замечательная, атмосфера творческая. Мы здесь купаемся в творчестве, мне очень нравится, мне очень нравится сам фестиваль «Славянский базар».

В числе лидеров конкурса эстрадной песни «Витебск-2016» и

представитель Беларуси.

Алексей Гросс, участник XXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Беларусь):

Вся команда меня поддерживала, вся команда была в этих замечательных майках, у нас были растяжки, флаги: Алексей Гросс в роли князя Альгерда.

Историю фестиваля в День молодежи по праву сегодня пишет та самая молодежь. На сцене концертного зала «Витебск», в Летнем амфитеатре и на улицах города.

Анастасия Бут, СТВ:

25 лет «Славянскому базару». 25 лет суверенной Беларуси. И сегодня на самой большой площади страны собралось не меньше 5 тысяч человек. Здесь встретились прошлое, настоящее и будущее. Будущее, которое в наших руках.



На одной площади скейтеры и роллеры, художники и певцы, баскетболисты и гандболисты. Вся яркость субкультур – только в этот день, и только в Витебске.