День молодежи отпраздновали на «Славянском Базаре в Витебске»

Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. И сегодня здесь День молодежи. Праздник активных и инициативных стартовал шествием. Сотни юношей и девушек прошли по улицам Витебска. Певцы и танцоры, художники, студотрядовцы, циркачи, скейтбордисты и роллеры – творческая и спортивная молодежь со всех регионов страны.

«Беларусь в сердце моем» – акция эта на Славянке проходит вот уже третий год и традиционно собирает много зрителей.

А вот завершили яркое шоу байкеры и владельцы ретро авто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.