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«Выиграть было сложно». Редакция «СБ.Беларусь сегодня» подвела итоги третьего этапа фотоконкурса «Мой родны кут»

18 февраля 2021 08:44
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Новости Беларуси. Более 6 000 запечатленных моментов и только 7 призовых мест. В столичном Доме прессы подвели итоги фотоконкурса «Мой родны кут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выиграть было сложно». Редакция «СБ.Беларусь сегодня» подвела итоги третьего этапа фотоконкурса «Мой родны кут»-1

Работы профессиональные фотографы и любители присылали в редакцию издательского дома «Беларусь сегодня» на протяжении всего 2020 года. Лучшее из многообразия снимков помогали выбирать жюри деятели культуры и искусства, а также журналисты. В объектив попадали белорусские пейзажи, архитектура и, конечно, люди.

«Выиграть было сложно». Редакция «СБ.Беларусь сегодня» подвела итоги третьего этапа фотоконкурса «Мой родны кут»-4

Высшую награду получила работа «Наша земля». Ее автором стала учитель начальных классов Лариса Шугля. Руководитель школьного фотокружка призналась, что за три года проведения конкурса отправила в редакцию около тысячи снимков, сделанных на малой родине в Кореличах.

«Выиграть было сложно». Редакция «СБ.Беларусь сегодня» подвела итоги третьего этапа фотоконкурса «Мой родны кут»-7

Лариса Шугля, обладательница Гран-при фотоконкурса «Мой родны кут»:
Я еще в руках держала пленочный фотоаппарат «Зенит» папин, поэтому, наверное, началось все с этого. Среди такого количества великолепных работ, просто великолепных по сюжету, по техническому исполнению, ну, выиграть было сложно.

«Выиграть было сложно». Редакция «СБ.Беларусь сегодня» подвела итоги третьего этапа фотоконкурса «Мой родны кут»-10

Сергей Бобров, призер в номинации «Земляки»:
Это не постановочное фото, это просто репортажный кадр. А поднять настроение человеку в кадре – дело любого фотографа.

«Выиграть было сложно». Редакция «СБ.Беларусь сегодня» подвела итоги третьего этапа фотоконкурса «Мой родны кут»-13

«Выиграть было сложно». Редакция «СБ.Беларусь сегодня» подвела итоги третьего этапа фотоконкурса «Мой родны кут»-15

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Люди участвовали активно. И это здорово. Поэтому мы на этот Год единства объявили еще два конкурса, тоже для фотографов. И мне кажется, во многих работах, которые мы выбрали как победителей (жюри выбрало), как раз таки элементы того, что объединяет нас как народ, как нацию, как людей, живущих на этой земле, очень четко прослеживается.

«Выиграть было сложно». Редакция «СБ.Беларусь сегодня» подвела итоги третьего этапа фотоконкурса «Мой родны кут»-18

Конкурсные фотографии можно увидеть на сайте, в аккаунтах и социальных сетях газеты «СБ. Беларусь сегодня».

# Конкурс # Культура # Лариса Шугля # Сергей Бобров # Дмитрий Жук # Фотофакт

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