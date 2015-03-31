Заслуженная артистка Республики Беларусь Анастасия Москвина в программе «УТРО» на СТВ

Есть ли у Анастасии Москвиной мечты? Например, каждый актёр мечтает сыграть Гамлета. А как в опере? Какую партию Вы хотели бы спеть больше всего?

Анастасия Москвина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я служу в репертуарном театре. Это большой плюс, потому что огромное количество опер, в которых ты можешь принять участие: идущих сейчас в нашей стране и новых постановок. У каждого нашего ведущего солиста есть огромное количество возможностей исполнить свои мечты, которые они когда-то загадали. Каждый году нас происходит по нескольку премьерных постановок. В ближайшее время я готовлю партию Нодды в опере Руджеро Леонкавалло «Паяцы». Это премьерная постановка оперы этого года. А также опера «Кармен» - это новая постановка нашего театра. Можно сказать, что это «хит» оперного репертуара, который очень долго шел на нас в различных постановках.

В драматическом театре все зависит от режиссера. А в оперном?

Анастасия Москвина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Опера в целом – это мировая сокровищница. Что касается режиссера… Важна команда. Это и режиссер, и музыкальный руководитель театра – дирижер, музыканты, концертмейстеры, которые вместе с тобой учат партию, солисты – партнёры по сцене. Ты один ничего не сделаешь! Опера – это командный жанр!

Что на Ваш взгляд сегодня происходит с оперой? Что-то меняется?

Анастасия Москвина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Да, меняется. Вся наша жизнь меняется, и театр это все же воплощение нашей реальности. Если этого не будет, молодой зритель к нам, может быть, и не придет. Ведь он постоянно требует новейших технологий. И мы стараемся все это учесть.



