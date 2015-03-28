Искусство Эбру — возможность создать уникальный рисунок на воде

Новости Беларуси. Мышьяк и сок горной колючки на благо творчества. Древнее турецкое направление в искусстве Эбру привлекает все больше белорусов. Изображение создают на воде и только после этого отпечатывают его на бумаге. Для рисования используют самые неожиданные компоненты.

Корреспондент СТВ Анастасия Бенедисюк попробовала себя в экзотическом увлечении. Подробности в сюжете программы «24 часа» на СТВ.

Кудрет Кырмач, мастер Эбру:

Я еще хочу попробовать ландыши. Очень мне нравятся.

Ей нравятся ландыши, ромашки и белорусские васильки. Но свою любовь она навсегда отдала тюльпанам. Может, оттого что напоминают они девушке о родном Стамбуле или просто потому, что так научил Кудрет, ее мастер. Вот уже 8 лет, как турчанка живет и учится в Минске, и три года, как преподает белорусам искусство Востока.

«Танцующие краски» или «бумага с облаками». Доподлинно не известно, когда, кто и где впервые нанес каплю краски на воду. Старейшее из известных полотен относят к 11 веку. Одни считают, что родоначальником тихой мелодии на холсте были индусы, затем персы и турки. Другие уверены, что зародилось такое искусство абстракций в Бухаре. Так или иначе, это восточная техника и передается из поколения в поколение. Точнее, от мастера к мастеру. Например, стаж турецкого учителя Кудрет 12 лет, а стаж его наставника и вовсе 40.

Эбру — искусство дорогостоящее. Необходимых красок в Беларуси не найти, поэтому Кудрет то и дело приходится получать их посылкой от родных и близких. Способ приготовления необходимы ингредиентов тоже не самый простой. Например, воду в специальном растворе настаивают 12 часов в холодильнике. А некоторые в компонент для рисования даже добавляют мышьяк и сок горной колючки. Гибкость линий на водной глади придают десятки кисточек из конского волоса и металлические палочки. Затем на рисунок накладывают бумагу. Несколько секунд — и тихая мелодия пропечатана.

Кстати, в Эбру название полотну дают только после того, как изображение зафиксируется на бумаге, и чаще всего оно совпадает с фамилией самого автора.