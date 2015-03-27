Всемирный день театра отмечают 27 марта белорусские актеры и их зарубежные стажеры

Новости Беларуси. 27 марта все, кто выходит к зрителю, и те, кто работает за кулисами, отмечают Международный день театра. Это праздник тех, кто проводит большую часть своего времени на сцене и зачастую проживает на ней не одну жизнь. Высокий уровень нашей театральной школы давно признан во всём мире. Белорусские артисты постоянно обмениваются опытом с коллегами из других стран. Сейчас в Минске стажируются молодые актеры из Франции и Канады.

Лео и Элоиза приехали в Беларусь из Франции. У столичных педагогов молодые театралы учатся актёрскому мастерству. 27 марта у ребят последняя репетиция перед большим выступлением. Для белорусского зрителя в Международный день театра артисты подготовили около десятка этюдов. Например, сейчас Лео и Элоиза вживаются в роль телеведущих.

Лео Намюр, артист театра (Франция):

Я учился актерскому мастерству у себя на родине. А потом узнал о возможности стажироваться в Беларуси. Решил не упускать шанса, потому что слышал о высоком уровне вашей театральной школы. Чему мы здесь научились, вы уже можете видеть. Сейчас мы репетируем роль телеведущих кулинарного шоу, которые объясняют начальнику своё видение программы. Этот этюд – пародия на телевидение, на то, что происходит по ту сторону экрана.

В составе международной труппы – артистка из Канады. Паллина – самая молодая в коллективе. В Минске девушка отметила своё двадцатилетие. В День рождения загадала желание – стать артисткой большой сцены. Надеется, что белорусские мастера помогут осуществить ей мечту.

Паллина Мишло, артистка театра (Канада):

В Беларуси меня научили, что если хочешь чего-то добиться, надо постоянно трудиться, несмотря на усталость. Они учат нас быть самими собой на сцене! И даже во время этюдов мы не берём чужие имена! Называемся своими, чтобы быть более честными в игре, ощущать реальность.

Анна Голёта, СТВ:

Полгода молодые театралы из Франции и Канады выходят на белорусские сцены. В репертуаре у зарубежных артистов около тридцати постановок. В большинстве случаев сценарии для них они пишут самостоятельно. И надо сказать, что творчество международной группы приходится по вкусу белорусскому зрителю.

Обычно стажеры из зарубежья, получив бесценный театральный опыт на белорусских сценах, возвращаются к себе на родину. Но есть и те, кто прикипает к Синеокой душой.

Армель Гаске, артистка театра (Франция):

Весь прошлый год я провела в Беларуси, потом уехала домой. Работа, которую предложили во Франции, мне не понравилась. Не было той творческой атмосферы, как здесь. Я решила вернуться. Тем более что очень полюбила вашу страну!