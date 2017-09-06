Прямой эфир

«Залатая калекцыя беларускай песні» ў Полацку: творы вядомых класікаў беларускай літаратуры прагучалі падчас канцэрту

06 сентября 2017 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Залатацая калекцыя беларускай песні» – гэта сховішча музычных каштощнасцей  гонару і новае гучанне знаёмых песен, што дапамагаюць крануць іншыя струны душы.

З дзяцінства Дарыя марыла праспяваць песню Тамары Раеўскай «Люблю цябе, Белая Русь».  І вось на канцэрте ў Полацку твор прагучаў у харавой аранжыроўцы, так,  як задумала спявачка. 

Хваляваўся і дуэт сясцёр Груздзевых, якія удзельнічалі у канцэрте Залатая класіка беларускай песні ўпершыню. «Трэба дома бываць часцей» – калісьці нам раілі Данчык разам з Леанідам Барткевічам… а цяпер сёстры-блізняты. 

Унесці нешта сваё ў песню вырашыў і гурт «Лас Вегас». Дзяўчаты прапанавалі эксперымент «правакацыйным хлопцам» і разам крэатыўна падыйшлі да выканання добра вядомай песні «Каханне». Аднак пад новай назвай «Скажы мне, Ганулька!»

Пра сардэчныя справы таксама спявала арт-гурт «Беларусы», але ж не да дзяўчыны, а да Радзімы. Параўнайце выкананне спевака і гурту, які прынёс ў песню новую афарбоўку.

Як жа ў беларускай Палестыне не узгадаць і першую святую жанчыну – Ефрасінню Полацкую!

У гонар пяцісотгоддзя беларускага кнігадрукавання са старонак кніг на сцэну канцэрта «Залатая калекцыя беларускай песні» сышлі творы Аркадзя Куляшова, Максіма Багдановіча, Станіслава Шушкевіча, Адама Русака і іншых класікаў літаратуры. 

Зварот да мінулага хіта выклікае пачуццё настальгіі, а новыя хады падаўжаюць жыццё кампазіцыі.  

Песня – гэта музыка душы, якая нараджаецца з самага сэрца і даруецца слухачам. І «Залатая калекцыя беларускай песні» даруе вам самае лепшае. Да сустрэчы у Гродна, Маладзечна і іншых гарадах! 

# Музыкальное искусство # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»
05 сентября 2017 19:20

Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»

Мария Голубкина: «Какая ненависть к мужчинам? Дай Бог здоровья, пусть живут»
05 сентября 2017 19:20

Мария Голубкина: «Какая ненависть к мужчинам? Дай Бог здоровья, пусть живут»

«В семье пытаются из жены сделать свою маму вторую»: Мария Голубкина о мужчинах
05 сентября 2017 19:20

«В семье пытаются из жены сделать свою маму вторую»: Мария Голубкина о мужчинах