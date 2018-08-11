«Я по званию войсковой старшина»: в Верхнем городе рассказывали о Минске во время и после Первой мировой

Новости Беларуси. 11 августа гости исторической части Минска могли отправиться в путешествие по прошлому. О белорусской столице во время и после Первой мировой рассказывали у стен городской ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Усенко, режиссер программ исторических реконструкций «Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе»:

Я по званию войсковой старшина. Здесь у меня воинский знак столетия воинской части.

Он, не смотря на изящное литье и тонкую работу, неброский. Он в зеленом цвете для того, чтобы на поле боя он не бросался в глаза противнику.