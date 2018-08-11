Прямой эфир

«Я по званию войсковой старшина»: в Верхнем городе рассказывали о Минске во время и после Первой мировой

11 августа 2018 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 августа гости исторической части Минска могли отправиться в путешествие по прошлому. О белорусской столице во время и после Первой мировой рассказывали у стен городской ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я по званию войсковой старшина»: в Верхнем городе рассказывали о Минске во время и после Первой мировой-1

Игорь Усенко, режиссер программ исторических реконструкций «Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе»:
Я по званию войсковой старшина. Здесь у меня воинский знак столетия воинской части.

«Я по званию войсковой старшина»: в Верхнем городе рассказывали о Минске во время и после Первой мировой-4

Он, не смотря на изящное литье и тонкую работу, неброский. Он в зеленом цвете для того, чтобы на поле боя он не бросался в глаза противнику.

«Я по званию войсковой старшина»: в Верхнем городе рассказывали о Минске во время и после Первой мировой-7

«Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся»: как проходит суббота в Верхнем городе

«Я по званию войсковой старшина»: в Верхнем городе рассказывали о Минске во время и после Первой мировой-10

Ну а в эти минуты в Верхнем городе звучит классика. «От барокко до современности» – так называется музыкальная программа этого вечера. Концерт охватит направления сразу четырех столетий.

# Фестиваль # Культура # Игорь Усенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся»: как проходит суббота в Верхнем городе
11 августа 2018 14:33

«Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся»: как проходит суббота в Верхнем городе

Программа выходных в Верхнем городе: куда точно стоит сходить?
10 августа 2018 23:03

Программа выходных в Верхнем городе: куда точно стоит сходить?

«Это фестиваль отдыха в европейском стиле»: какие сюрпризы подготовили организаторы A-Fest 2018?
10 августа 2018 22:59

«Это фестиваль отдыха в европейском стиле»: какие сюрпризы подготовили организаторы A-Fest 2018?