«Я как пленку прокрутил свою жизнь, рассматривая выставку»: Гродненский драмтеатр открыл экспозицию к своему 70-летию

Новости Беларуси. Около 40 эскизов и десятки макетов декораций и костюмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь юбилея в Гродненском областном драматическом театре открыли редкую выставку сценографии. Она пересказывает 70-летнею историю театральной жизни в Гродно.

Миниатюры выполнены в разных техниках, что подчеркивает универсальность художников-постановщиков. В работах легко узнаваемы актеры, некоторые уже ушли из жизни, но память о них осталась в стенах театра. А, например, на постановку «Новогодние сказки» несколько десятков лет назад приходили школьники, у которых сейчас выросли уже свои дети.

Татьяна Соколовская, главный художник Гродненского областного драматического театра:

Ко мне подошел один из старейших актеров нашего театра, ему сейчас 74 года. Он сказал: «Я как пленку прокрутил всю свою жизнь, рассматривая эту выставку».

Игорь Гедич, директор Гродненского областного драматического театра:

Эта выставка будет не перманентной, она будет развиваться, она будет меняться. Поэтому мы даже создали такие площади – больше 100 метров квадратных, где в следующем году их можно будет использовать для выставок художников различных.