Walt Disney отказалась снимать «осовремененную» версию «Дневника Анны Франк»

Сценарий, представленный руководству студии драматургом Дэвидом Маметом, по словам сотрудника компании, «напугал всех».

«Это не то, что мы ожидали. Во всяком случае, это не экранизация «Дневника Анны Франк». Это нечто более темное и страшное», - прокомментировал источник.

Сообщается, что Мамет перенес действие в современность, а в центре сюжета у него оказалась не девочка, скрывавшаяся от нацистов в годы Второй мировой войны и умершая в концлагере, а еврейская девочка, приехавшая в Израиль и пережившая террористическую атаку. Именно на таком примере драматург и решил исследовать проблему антисемитизма вообще.

Анна, погибшая в 15 лет в концентрационном лагере Берген-Бельзен, стала символом жертв Холокоста. Девочка усердно вела дневниковые записи в течение двух лет, с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года, пока ее семья скрывалась в Нидерландах от преследования нацистов. Единственным выжившим членом семьи был отец Анны Отто Франк, который и обнародовал дневник дочери. В конце июня «Дневник Анны Франк» был включен в регистр «Память мира» списка всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Newsru.com.