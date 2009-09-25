Walt Disney отказалась снимать «осовремененную» версию «Дневника Анны Франк»

«Это не то, что мы ожидали. Во всяком случае, это не экранизация «Дневника Анны Франк». Это нечто более темное и страшное», - прокомментировал источник.
Сообщается, что Мамет перенес действие в современность, а в центре сюжета у него оказалась не девочка, скрывавшаяся от нацистов в годы Второй мировой войны и умершая в концлагере, а еврейская девочка, приехавшая в Израиль и пережившая террористическую атаку. Именно на таком примере драматург и решил исследовать проблему антисемитизма вообще.
Анна, погибшая в 15 лет в концентрационном лагере Берген-Бельзен, стала символом жертв Холокоста. Девочка усердно вела дневниковые записи в течение двух лет, с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года, пока ее семья скрывалась в Нидерландах от преследования нацистов. Единственным выжившим членом семьи был отец Анны Отто Франк, который и обнародовал дневник дочери. В конце июня «Дневник Анны Франк» был включен в регистр «Память мира» списка всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Newsru.com.