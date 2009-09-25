С 28 сентября в кинотеатре «Центральный» стартует неделя польского кино

В программе, которая продлится до 3 октября, будут показаны художественные фильмы, рассказывающие об истории Польши в контексте Второй мировой войны.

Картина режиссера Станислава Скальского «Вестерплатте», снятая в 1967 году, повествует о событиях на полуострове близ Гданьска, где с 1 по 7 сентября 1939 года проходила героическая оборона польскими солдатами военно-транзитного склада.

Еще одна художественная картина под названием «Генерал Нил» расскажет о видном польском офицере времен Второй мировой войны - генерале Августе Эмиле Фельдорфе, руководителе Диверсионного управления Армии Крайовой, которое, избегая столкновений с регулярной немецкой армией, успешно организовывало в Польше покушения на высокопоставленных гитлеровских офицеров.

Также вниманию зрителей будут представлены фильмы известных польских документалистов. Всего в программе запланирован показ восьми документальных и художественных кинолент, сообщает агентство «Минск-Новости».