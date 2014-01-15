Выставка (!) бездомного художника из Гомеля в Национальном художественном музее Беларуси

Новости Беларуси. Бородатый и принципиально бездомный. 15 января в Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка гомельского художника Валерия Ляшкевича. Вот уже 20 лет он спит прямо на улице, вокзальных переходах, скамейках и в тихих дворах. Но это не мешает ему творить. Его мастерские — это зал камер хранения вокзала, лестничная клетка, а то и просто бетонная плита на улице. О его работах в самом центре Гомеля известно даже в Санкт-Петербурге, а сегодня они находятся рядом с полотнами именитых художников.

В зале - аншлаг. Но зритель едва ли прикоснется к искусству раньше, чем к истории самого автора. Гаснет свет, а на экране начинают мелькать кадры из жизни одного из самых необычных художников Беларуси.

Все картины закрыты газетами. Так задумано по концепции. Именно обычный таблоид заменяет уличному художнику мольберт.

Валерий Ляшкевич — художник без адреса. Два десятка лет он живет и творит под открытым небом. Шариковая ручка и цветные карандаши его любимые инструменты, а улица — неизменная мастерская. Его приютом может стать подземный переход или скамейка, но свои картины он бережно прячет в камере хранения на вокзале. Жизнь Валерия Викторовича — это перекресток. Мимо проходят люди, сменяются времена года, а он наблюдает... и фиксирует в рисунках.

Последний год наблюдали за ним. Анастасия является автором документального фильма о художнике-маргинале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Викторовича хорошо знают гомельчане. Этот голубоглазый чудак — местная достопримечательность. А вот при виде журналистов художник явно тушуется. Он уверен, за него лучше скажут картины.

Валерий Ляшкевич:

Есть несколько картин, после которых я могу сказать - не даром прожил.

Для искусствоведов самобытный художник – феномен. В Минск он привез 25 произведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.