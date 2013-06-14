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Выставка авторских кукол открылась в Национальном художественном музее Беларуси

14 июня 2013 09:33
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Кто еще не был на сказочном балу, среди удивительных кукол, сделанных вручную - отправляйтесь в один из залов Национального исторического музея, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Куклы - это та маленькая ниточка, которая связывает нас с далеким детством. К сожалению, далеко не все родители имели возможность купить свои дочерям такую роскошь как куклу. И порой девочки, заглядывая в витрины, только мечтали о такой красоте! 

Гузалия Вертинская, посетитель выставки:
У меня не было куклы и тетушка мне сшила ее из ваты. Белую тряпочку взяла и белую вату. И все у куклы было - и головка, и волосы из черных ниточек. Все очень мило, трогательно. И вы знаете, вызывает нежность, хочется прижать. Мне нравятся куклы, я бы и сейчас играла!

Сегодня авторская кукла превратилась в деталь интерьера.  Она  отражает индивидуальность хозяев и вносит изюминку в повседневную жизнь. Неудивительно, что  авторская кукла стала объектом коллекционирования знатоков и ценителей искусства. 

Татьяна Миронович, куратор выставки:
Самые ценные и интересные экземпляры те, которые дотируются 19 или началом 20 веков. Это куклы раритетные, коллекционные. В отличие от кукол, которые представлены в наших витринах,  которые являются объектом искусства, арт-объектами, это куклы игровые, они были предназначены непосредственно для игры.

Кукла говорит без слов, языком понятным всем и способна вызывать как восхищение так и грусть. Автор наделяет ее характером и определяет судьбу. Кукольные композиции продуманы  до мелочей- все очень серьезно, по-настоящему. От маленькой пуговки на бретельке, набойки на туфельке,  до искусного  вечернего макияжа и королевского платья, расшитого золотым шитьем. 

24 мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона и других городов представили свои работы на этой выставке. К приезду в Беларусь куклы успели посетить много стран, побывать даже в Китае и Америке.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Татьяна Миронович # Гузалия Вертинская

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