Выставка авторских кукол открылась в Национальном художественном музее Беларуси

Кто еще не был на сказочном балу, среди удивительных кукол, сделанных вручную - отправляйтесь в один из залов Национального исторического музея, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Куклы - это та маленькая ниточка, которая связывает нас с далеким детством. К сожалению, далеко не все родители имели возможность купить свои дочерям такую роскошь как куклу. И порой девочки, заглядывая в витрины, только мечтали о такой красоте!

Гузалия Вертинская, посетитель выставки:

У меня не было куклы и тетушка мне сшила ее из ваты. Белую тряпочку взяла и белую вату. И все у куклы было - и головка, и волосы из черных ниточек. Все очень мило, трогательно. И вы знаете, вызывает нежность, хочется прижать. Мне нравятся куклы, я бы и сейчас играла!

Сегодня авторская кукла превратилась в деталь интерьера. Она отражает индивидуальность хозяев и вносит изюминку в повседневную жизнь. Неудивительно, что авторская кукла стала объектом коллекционирования знатоков и ценителей искусства.

Татьяна Миронович, куратор выставки:

Самые ценные и интересные экземпляры те, которые дотируются 19 или началом 20 веков. Это куклы раритетные, коллекционные. В отличие от кукол, которые представлены в наших витринах, которые являются объектом искусства, арт-объектами, это куклы игровые, они были предназначены непосредственно для игры.

Кукла говорит без слов, языком понятным всем и способна вызывать как восхищение так и грусть. Автор наделяет ее характером и определяет судьбу. Кукольные композиции продуманы до мелочей- все очень серьезно, по-настоящему. От маленькой пуговки на бретельке, набойки на туфельке, до искусного вечернего макияжа и королевского платья, расшитого золотым шитьем.

24 мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона и других городов представили свои работы на этой выставке. К приезду в Беларусь куклы успели посетить много стран, побывать даже в Китае и Америке.