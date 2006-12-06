Студенты музыкального училища взяли интервью у маэстро

В Минском государственном музыкальном училище имени Глинки ученики и преподаватели нашли полное взаимопонимание. 6 декабря здесь прошла своеобразная пресс-конференция. В роли журналистов выступили учащиеся и выпускники училища. Свои вопросы они адресовали дирижеру Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Александру Анисимову. Ребята задавали не только профессиональные, но и личные вопросы. Подобные встречи с творческой молодежью Александр Анисимов проводит довольно часто. Как признается дирижер, они проходят плодотворно.