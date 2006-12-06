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Студенты музыкального училища взяли интервью у маэстро

06 декабря 2006 15:50
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В Минском государственном музыкальном училище имени Глинки ученики и преподаватели нашли полное взаимопонимание. 6 декабря здесь прошла своеобразная пресс-конференция. В роли журналистов выступили учащиеся и выпускники училища. Свои вопросы они адресовали дирижеру Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Александру Анисимову. Ребята задавали не только профессиональные, но и личные вопросы. Подобные встречи с творческой молодежью Александр Анисимов проводит довольно часто. Как признается дирижер, они проходят плодотворно.
# Культура

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