«Позиция России жёсткая». Будет ли Украина участвовать в итоговых решениях по переговорному процессу?

Олег Царев, депутат 4 созывов Верховной рады Украины, общественный деятель:

Здесь важно, кто и о чем ведет переговоры. Очевидно, что определяющей является в данном случае позиция России. И мы видим, что во время последнего разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом… Трампу было непросто. Он даже отменил пресс-конференцию, которая была назначена после разговора. То есть позиция России жесткая, это очень хорошо. Владимир Путин не сдает нашу империю.

Что касается Украины, вернусь к тому, кто о чем ведет переговоры. Россия ведет переговоры о глобальном мире, о месте России, о российских интересах, а Зеленский ведет переговоры о двух вещах. Вариант А – это максимум, остаться во власти как можно дольше. Он очень хотел остаться во власти как можно дольше, а для этого ему нужна война. Но даже если не война, он пытается выторговать еще какой-то период. И второй вопрос – это личная гарантия безопасности. Поэтому они ведут переговоры разные. Зеленский о личных интересах, а Владимир Путин об интересах всего населения земного шара, не допустить третью мировую войну. И, естественно, в первую очередь – об интересах России.