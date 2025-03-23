Белорусы почтили память жертв Хатынской трагедии

Если мы сегодня возвращаемся к опасной риторике, то значит, не все из нас усвоили уроки прошлого. Но только не белорусы. Мы помним, что происходило на наших землях во время Великой Отечественной. А Хатынь – это незаживающая рана в сердце каждого белоруса. Это цена Великой Победы.
«Тут даже говорить громко невозможно». Александр Осенко возложил цветы к мемориалу на месте Хатыни.
Напомним, 82 года назад, 22 марта 1943 года, нацисты сожгли эту деревню вместе с жителями, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В огне погибли и 75 детей.
Уже много лет в мемориальном комплексе проходит траурная церемония, получившая неофициальное название народное возложение. В памятную дату в Хатынь приехали тысячи белорусов, чтобы в этой звенящей тишине услышать самих себя, отголоски истории и разобраться в реалиях настоящего.
Кочанова: события Хатыни – это страшная трагедия, люди это понимают и ценят мир
Крутой о Хатыни: иностранцы благодарят белорусов, что мы так бережно храним память
Перцов: реваншистские настроения у тех, кто приходил на нашу землю, по-прежнему присутствуют