Белорусы почтили память жертв Хатынской трагедии

Если мы сегодня возвращаемся к опасной риторике, то значит, не все из нас усвоили уроки прошлого. Но только не белорусы. Мы помним, что происходило на наших землях во время Великой Отечественной. А Хатынь – это незаживающая рана в сердце каждого белоруса. Это цена Великой Победы.

«Тут даже говорить громко невозможно». Александр Осенко возложил цветы к мемориалу на месте Хатыни.