«Все вещи здесь с хорошей энергетикой». Зачем люди покупают предметы родом из СССР?

В первые годы после распада СССР люди старались как можно быстрее избавиться от всего, как любили тогда выражаться – «совкового». А сегодня – всё с точностью до наоборот: те, кому Советский Союз был дорог, ищут любые напоминания о тех годах.

Валерий Ничипоров, антиквар:

Мне нравятся, допустим, какие-то часы. Собирая их, я для себя понимал, что эпоха уходит, время уходит и это всё уходит. И, в общем-то, не восполнится. Все самое интересное с чем связано? Всё равно с детством, какое бы оно ни было.

В фильме «Любовь и голуби» советский быт и образ жизни показан настолько правдиво, что об этой картине часто говорят: вот так и было в СССР. У главного героя, Василия Кузякина, самое, что ни на есть, народное увлечение – голуби.

Валерий Ничипоров:

Раньше, когда я ещё ребёнком был, были повально увлечены все: марки, монеты и всё прочее. Сейчас этого нет. Это была и политика государства как-то подкреплена этим. Что детей увлекали, они к чему-то приходили, чем-то интересовались.

Валерий Иванович – торговец памятью. На просторах его магазина зачастую разворачиваются нешуточные баталии с желающими сбыть частичку души. Ведь цена большинству безделушек, отнюдь не советский рубль, а целая эпоха дефицита, блата и нескончаемых очередей в ГУМ.

Валерий Ничипоров:

Основная масса избавляющихся – не от хорошей жизни. Контингент пенсионеров. Все вещи здесь с хорошей энергетикой. Поскольку, здесь вещи, которые создавали уют в те семидесятые – восьмидесятые, и ранее годы.

Диковинная лавка насквозь пропиталась духом советской эпохи. Дурманящие пары недостроенного коммунизма исходят от каждой вещицы. И каждая, не сегодня-завтра, напомнит новому владельцу о стране, которой уже нет.