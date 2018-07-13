«Все вещи здесь с хорошей энергетикой». Зачем люди покупают предметы родом из СССР?

В первые годы после распада СССР люди старались как можно быстрее избавиться от всего, как любили тогда выражаться – «совкового». А сегодня – всё с точностью до наоборот: те, кому Советский Союз был дорог, ищут любые напоминания о тех годах.
В первые годы после распада СССР люди старались как можно быстрее избавиться от всего, как любили тогда выражаться – «совкового». А сегодня – всё с точностью до наоборот: те, кому Советский Союз был дорог, ищут любые напоминания о тех годах.
Валерий Ничипоров, антиквар:
Мне нравятся, допустим, какие-то часы. Собирая их, я для себя понимал, что эпоха уходит, время уходит и это всё уходит. И, в общем-то, не восполнится. Все самое интересное с чем связано? Всё равно с детством, какое бы оно ни было.
В фильме «Любовь и голуби» советский быт и образ жизни показан настолько правдиво, что об этой картине часто говорят: вот так и было в СССР. У главного героя, Василия Кузякина, самое, что ни на есть, народное увлечение – голуби.
Валерий Ничипоров:
Раньше, когда я ещё ребёнком был, были повально увлечены все: марки, монеты и всё прочее. Сейчас этого нет. Это была и политика государства как-то подкреплена этим. Что детей увлекали, они к чему-то приходили, чем-то интересовались.
Валерий Иванович – торговец памятью. На просторах его магазина зачастую разворачиваются нешуточные баталии с желающими сбыть частичку души. Ведь цена большинству безделушек, отнюдь не советский рубль, а целая эпоха дефицита, блата и нескончаемых очередей в ГУМ.
Валерий Ничипоров:
Основная масса избавляющихся – не от хорошей жизни. Контингент пенсионеров. Все вещи здесь с хорошей энергетикой. Поскольку, здесь вещи, которые создавали уют в те семидесятые – восьмидесятые, и ранее годы.
Диковинная лавка насквозь пропиталась духом советской эпохи. Дурманящие пары недостроенного коммунизма исходят от каждой вещицы. И каждая, не сегодня-завтра, напомнит новому владельцу о стране, которой уже нет.
Валерий Ничипоров:
Считал и считаю, что эти вещи будут востребованы людьми. Почему? Контингент, который покупает – люди СССР, им это всё знакомо. Кто этим интересуется – это коллекционеры, которые непосредственно что-то собирающие. Допустим фигурки, фарфор, статуэтки. С киностудии, бывает, приходят. Им надо что-то там для фильмов. Кто-то обустроить быт загородный, купят самовар или патефон. Кто-то, допустим, если это имел, у него ностальжи эта осталась. Вот у меня такая была фигурка, я когда-то это разбила, меня когда-то ругали. Хочется это восполнить.