Впервые за 100 лет белорусские художники нарисовали интерьеры Дворца Румянцевых и Паскевичей

Новости Беларуси. Впервые за сто лет белорусские художники нарисовали интерьеры Дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пленер, посвященный столетнему юбилею одного из самых посещаемых музеев страны, собрал тех, кто считает Гомельскую область своей малой родиной. Среди привычных пейзажей с видами дворца, собора и княжеской усыпальницы нашли место и новые ракурсы.

Ныне утраченный черно-белый фонтан из прошлого ожил на фоне цветного настоящего, а по крупицам восстановленные интерьеры дворца, залитые летним солнцем, запечатлены в почти воздушной акварели. Работы пополнят собрание дворца.