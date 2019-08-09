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Впервые за 100 лет белорусские художники нарисовали интерьеры Дворца Румянцевых и Паскевичей

09 августа 2019 07:31
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Новости Беларуси. Впервые за сто лет белорусские художники нарисовали интерьеры Дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Впервые за 100 лет белорусские художники нарисовали интерьеры Дворца Румянцевых и Паскевичей-1

Пленер, посвященный столетнему юбилею одного из самых посещаемых музеев страны, собрал тех, кто считает Гомельскую область своей малой родиной. Среди привычных пейзажей с видами дворца, собора и княжеской усыпальницы нашли место и новые ракурсы.  

Ныне утраченный черно-белый фонтан из прошлого ожил на фоне цветного настоящего, а по крупицам восстановленные интерьеры дворца, залитые летним солнцем, запечатлены в почти воздушной акварели. Работы пополнят собрание дворца.   

Впервые за 100 лет белорусские художники нарисовали интерьеры Дворца Румянцевых и Паскевичей-4

Впервые за 100 лет белорусские художники нарисовали интерьеры Дворца Румянцевых и Паскевичей-6

Татьяна Литвинова, заведующая художественным отделом Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Прекрасно, что появился новый жанр, кроме пейзажа, портрет. И самое важное: ушедший в бытие жанр интерьера. Сложный, но художники попробовали и получилось. С серебряного века, как мне известно, никто к этому жанру не возвращался, и я просто торжествовала, когда видела художников с кистями, изображавших дворцовые интерьеры.  

Впервые за 100 лет белорусские художники нарисовали интерьеры Дворца Румянцевых и Паскевичей-9

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:   
Я думаю, гэта такая цiкавая форма работы. Мастакi на працягу 10 дзён пiсалi i пакiдаюць творы ў дар. Гэта летапiс сённяшняй Беларусi. I гэта каштоўны падарунак у скарбнiцу палацава-паркавага ансамбля.  

Впервые за 100 лет белорусские художники нарисовали интерьеры Дворца Румянцевых и Паскевичей-12

Гомельский дворец вдохновляет художников уже не первое столетие. В разное время его писали Мартин Залесский, Наполен Орда, Аким Шевченко и Борис Звиногродский.   

# Достопримечательности Гомельской области # Культура # Татьяна Литвинова # Владимир Прокопцов # Фотофакт

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