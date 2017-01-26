Впереди Париж, за окнами Европа: итоги международного пленэра «Брамы»

На ней представлены работы, ставшие результатом творческого пленэра на колесах авторской некоммерческой галереи «Брама».

Лариса Финкельштейн, искусствовед, куратор пленэра:

Сразу была поставлена задача мне и художникам: эти первые впечатления, первые эмоции, которые появились, выложить на свои холсты-листы и ничего больше не исправлять. Я это соберу и сделаю выставку.

Среди участников проекта – белорусские профессиональные художники, китайские студенты Витебского государственного университета имени Петра Машерова, студенты и преподаватели из Туркменистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.