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Впереди Париж, за окнами Европа: итоги международного пленэра «Брамы»

26 января 2017 18:26
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Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси открылся художественный проект «Впереди Париж, за окнами Европа».

На ней представлены работы, ставшие результатом творческого пленэра на колесах авторской некоммерческой галереи «Брама».

Впереди Париж, за окнами Европа: итоги международного пленэра «Брамы»-1

Лариса Финкельштейн, искусствовед, куратор пленэра:
Сразу была поставлена задача мне и художникам: эти первые впечатления, первые эмоции, которые появились, выложить на свои холсты-листы и ничего больше не исправлять. Я это соберу и сделаю выставку.

Среди участников проекта – белорусские профессиональные художники, китайские студенты Витебского государственного университета имени Петра Машерова, студенты и преподаватели из Туркменистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Лариса Финкельштейн

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