«Волнение есть, но приятное»: белорусский участник «Витебск 2018» поделился эмоциями после выступления

Новости Беларуси. Беларусь прошла в финал Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июля белорусский участник выходил на сцену восьмым, а в первом конкурсном дне он выступит под номером 9.

Евгений Курчич, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Беларусь):

Родные стены всегда помогают, поэтому я надеюсь, что зрителям понравилось и члены жюри оценят. Конечно же, эмоции только положительные, меня до сих пор прёт в хорошем смысле слова. Волнение, конечно же, есть, но это волнение приятное.

Больше подробностей полуфинала здесь.