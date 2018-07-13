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«Волнение есть, но приятное»: белорусский участник «Витебск 2018» поделился эмоциями после выступления

13 июля 2018 20:02
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Новости Беларуси. Беларусь прошла в финал Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июля белорусский участник выходил на сцену восьмым, а в первом конкурсном дне он выступит под номером 9.

Евгений Курчич: «Для меня это огромный шанс пройти вперед, дальше»

«Волнение есть, но приятное»: белорусский участник «Витебск 2018» поделился эмоциями после выступления-1

Евгений Курчич, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Беларусь):
Родные стены всегда помогают, поэтому я надеюсь, что зрителям понравилось и члены жюри оценят. Конечно же, эмоции только положительные, меня до сих пор прёт в хорошем смысле слова. Волнение, конечно же, есть, но это волнение приятное.

Больше подробностей полуфинала здесь.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Евгений Курчич # Фотофакт

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