«Волк в животе – это Красная Шапочка, зубы в животе – это Зубная фея». Показываем выставку кукол в Минске

Экстравагантное платье от Фаины Раневской, изящный смокинг с плеч шикарной Марлен Дитрих. В наряды от самых известных кутюрье сегодня облачилось свыше 600 кукол из 14 стран для выставки в Национальном центре современных искусств.

Встречает гостей работа белоруски Татьяны Поляковой – Панна, символ экспозиции. Это образ сильной духом крестьянки, с улыбкой и милым румянцем на щеках. Рядом разместились её соседи – дружная семья мишек Тедди.

Эдуард Громик, экскурсовод:

Этот медведь сделан из винтажного плюша, который такого качества уже не производят, поэтому авторам приходится старые шторы распарывать, дополнительно состаривать. Мохер изготавливается на заводе, как я их называю, для медвежатников.

А вот эти хрупкие миниатюрные создания – куклы из фарфора. Сегодня назвать их игрушками язык не поворачивается, но раньше было иначе: они, как семейная реликвия, передавались по наследству. Этой аристократке, к примеру, уже больше 80 лет.

Эдуард Громик:

Белорусский автор Евгений Лукашевич делает свои работы из дерева, они приятные на ощупь. Его жена помогает ему наряжать. Также у нас есть Марлен Дитрих, известная актриса и все знают, что она была любовницей Гитлера. И Коко Шанель пригласила её выйти на подиум именно в мужском смокинге.

По словам организаторов, на создание одной куклы уходит минимум месяц. Какие только материалы не используют мастера: текстиль, папье-маше, пластик, войлок, мех и бисер. Даже женские колготки не стали исключением. Здесь можно встретить куклу из капрона.

Эдуард Громик:

Если не видно названия этих кукол, можно догадаться, кто это, по маленьким элементам. Например, у девушки на животе яблоко, соответственно, это Белоснежка. Волк в животе – это Красная Шапочка, зубы в животе – это Зубная фея, и внизу Синяя Борода – сверху его жена.

Посетив выставку, можно изучить историю моды целого столетия. Утягивающие корсеты, пышные юбки от Диор, жемчуг, шляпка и маленькое чёрное платье – здесь есть всё, что будоражит фантазию. Но не только нарядами хороши эти куклы, у каждой из них свой удивительный характер.

Одни поют, другие интригуют, моргая глазками.

Жемчужина коллекции – 4 стихии, 4 времени года, каждый видит этих девушек по-своему.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Республики Беларусь:

Все мы были когда-то маленькими и, независимо мальчики или девочки, любили игрушки. Выставка интересная прежде всего тем, что для взрослых это возможность вернуться в детство, для детей – порадоваться вот этой сказочности, которая здесь представлена. Но по художественному уровню, я могу судить как художник, абсолютно это каждая кукла, это произведение искусства.