Патриарх Московский и всея Руси отметил, что белорусская церковь активно развивается. Он поблагодарил сотрудников центра белорусского Экзархата за самоотверженое служение. А также вручил митрополиту Филарету крест - знак архиерейского достоинства.
Затем Владыка Кирилл посетил минский Дом милосердия, где отметил, что это прекрасный проект социального служения церкви.
Святейший осмотрел храм Всех святых и попробовал воду из святого источника. В подарок ему преподнесли митруиз соломы.
Предстоятель Русской православной церкви подарил Дому милосердия икону Божией Матери «Знамение».