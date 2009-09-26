Продолжается визит главы русской православной церкви в Беларусь.

Патриарх Московский и всея Руси отметил, что белорусская церковь активно развивается. Он поблагодарил сотрудников центра белорусского Экзархата за самоотверженое служение. А также вручил митрополиту Филарету крест - знак архиерейского достоинства.

Затем Владыка Кирилл посетил минский Дом милосердия, где отметил, что это прекрасный проект социального служения церкви.

Святейший осмотрел храм Всех святых и попробовал воду из святого источника. В подарок ему преподнесли митруиз соломы.

Предстоятель Русской православной церкви подарил Дому милосердия икону Божией Матери «Знамение».