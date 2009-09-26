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А.Лукашенко поздравил Олега Басилашвили с 75-летием

26 сентября 2009 14:22
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«Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон» - сыгранные в этих фильмах роли стали лучшими в его творчестве.

Олег Басилашвили отмечает 75-летие. На счету актера множество разно-характерных ролей. Однако большую часть своей творческой жизни он посвятил сцене, куда пришел более полувека назад. Его по праву называют одним из самых выдающихся актеров нашего времени.

Народного артиста СССР с юбилеем поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране Олег Басилашвили заслужил огромную популярность и признание как замечательный артист, чей вдохновенный труд способствует утверждению высоких гуманистических идеалов, укреплению духовного единства народов двух стран.

# Культура

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