Немецкая музыка в белорусской столице

Впервые в Минске открылся Международный фестиваль немецкой музыки. На протяжении недели 70 молодых музыкантов из пяти стран мира представят лучшие произведения немецких композиторов.

:Квартет имени Кароля Шимановского известен не только в Ганновере, где живут эти музыканты, но и во всем мире. За 12 лет работы коллектив не раз становился лауреатом крупнейших камерных конкурсов. В столице музыканты впервые, впечатлениями о городе делятся с удовольствием.

Международный фестиваль "Дни немецкой музыки в Минске" проходит впервые. Судя по овациям, зрители немецкую классику принимают и понимают. Впереди вечер вокальной и хоровой музыки, органный концерт, большая программа "Бах и его сыновья". А уже завтра в Белгосфилармонии выступят лауреаты международных конкурсов Игорь Бобович и Елена Колесниченко.