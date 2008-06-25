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Витебск готовится встретить международный фестиваль искусств "Славянский базар"

25 июня 2008 10:41
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В этом году его посетит рекордное количество звезд. Каждый фестивальный день готовит свои сюрпризы.

Первую фестивальную ночь в летнем амфитеатре зажгут фавориты конкурса "Евровидение" – Дима Билан, Ани Лорак, Диана Гурцкая, Дмитрий Колдун. Звездный проект будут транслировать в прайм-тайм во многих странах Европы.  

По традиции, во время фестиваля будут вручены премии Союзного государства. В этом году их удостоены Михаил Финберг, Владимир Гостюхин и народный артист России Сергей Арцибашев.

Организаторы пока не раскрывают всех секретов, но обещают: сюрпризы будут ожидать зрителей в каждом концерте. Взрывное шоу в Витебск привезет украинская певица Руслана, а Надежда Кадышева споет в стиле народного RNB. Беларусь представит фольк-рок и театрализованную программу. Кстати, билеты на многие концерты искушенная публика раскупила в первый день продаж.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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