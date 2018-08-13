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VII конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» пройдёт в Орше

13 августа 2018 08:33
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Новости Беларуси. В Минске прошёл концерт-презентация регионального конкурса патриотической песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

VII конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» пройдёт в Орше-1

На сцене выступили лауреаты фестиваля 2017 года. Это и ансамбли (к примеру, «103 гвардейской воздушно-десантной бригады» из Витебска), и сольные исполнители. В репертуаре – песни, так или иначе связанные с патриотизмом.

VII конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» пройдёт в Орше-4

Елена Демух, директор городского дворца культуры «Орша»:
В этом году приобрел статус регионального. Поддерживается Министерством культуры Республики Беларусь. Участники как военнослужащие ныне действующие, ветераны локальных войн, так и любительские коллективы, профессиональные коллективы, солисты, ансамбли, авторы-исполнители.

VII конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» пройдёт в Орше-7

VII международный конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» пройдет с 25 по 28 октября в Орше. Ожидается участие коллективов из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Германии.

VII конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» пройдёт в Орше-10

Кроме концертных выступлений, запланированы выступления по рукопашному бою, посещение воинских мемориалов и встречи с ветеранами.

# Военно-патриотическая песня # Культура # Елена Демух # Фотофакт

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