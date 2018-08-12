«Сама вяртаюся ў маё бесклапотнае дзяцінства». Правялі адзін дзень з удзельніцай конкурсу «Жывая класіка» Вікторыяй Піліпенак

В его рамках пройдет финал конкурса юных чтецов «Живая классика». 12 деток из всех областей прочтут перед высоким жюри литературные произведения на белорусском языке.

Як дзеці збіраюцца ў школу? Нават тыя, хто 1 верасня будзе святкаваць не першы званок, а Дзень беларускага пісьменства ў Іванаве Брэсцкай вобласці. Чым займаюцца школьнікі ў апошнія дні канікул? Адзін дзень з удзельніцай конкурсу «Жывая класіка» правяла Анастасія Бут.

Дружнае гагатанне гусакоў як апладысменты пасля выступлення на сцэне. Але да такога прызнання, кажа Вікторыя, яна ніяк не можа прывыкнуць. Кураняткі – зусім інакшыя, не ўдзяўбуць і не пакрыўдзяць. Да бабулі яна прыходзіць амаль штодзёна. Дапамагчы па гаспадарцы: сабраць яблыкі, пакарміць жывёліну і паціскаць сваіх любімых трусікаў.

Вікторыя Піліпенак:

Вяду Яну ў садочак. І быццам сама вяртаюся ў маё бесклапотнае дзяцінства. Калісьці мяне мама таксама вадзіла ў гэты садочак. Я адчуваю сябе такой жа маленькай дзяўчынкай.

Першае верасня, у адрозненне ад сваіх аднакласнікаў, Віка будзе святкаваць не ў роднай школе. Яна адправіцца пакараць сэрцы журы нацыянальнага конкурсу «Жывая класіка». Для выступлення касцюм ужо ёсць. А вось для школы – выбрала толькі сёння, прычым у родным Коханаве. У сельскай краме купіла і неабходныя канцылярскія тавары.