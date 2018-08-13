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День памяти народного поэта Якуба Коласа отмечают в Беларуси

13 августа 2018 08:18
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Новости Беларуси. 62 года без Коласа. День памяти народного поэта отметят 13 августа в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день 13 августа 1956 года перестало биться сердце мастера слова.

День памяти народного поэта Якуба Коласа отмечают в Беларуси-1

Наследие классика стало целой эпохой в истории белорусской литературы. «Сымон Музыка», «Малая зямля», «На ростанях» – эти произведения любимы целыми поколениями.

День памяти народного поэта Якуба Коласа отмечают в Беларуси-4

Верные читатели Якуба Коласа как всегда соберутся в музее, созданном в его честь. Во временной экспозиции представят малоизвестные материалы, посвящённые последним годам жизни поэта.

День памяти народного поэта Якуба Коласа отмечают в Беларуси-7

Каждый год литераторы, художники и поклонники творчества Якуба Коласа приходят к его могиле на военном кладбище.

# Поэты Беларуси # Культура # Фотофакт

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