День памяти народного поэта Якуба Коласа отмечают в Беларуси

Новости Беларуси. 62 года без Коласа. День памяти народного поэта отметят 13 августа в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день 13 августа 1956 года перестало биться сердце мастера слова.

Наследие классика стало целой эпохой в истории белорусской литературы. «Сымон Музыка», «Малая зямля», «На ростанях» – эти произведения любимы целыми поколениями.

Верные читатели Якуба Коласа как всегда соберутся в музее, созданном в его честь. Во временной экспозиции представят малоизвестные материалы, посвящённые последним годам жизни поэта.