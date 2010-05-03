Видео. Королевство настоящих лилипутов в Китае

В южно-западной китайской провинции Юнань находится королевство лилипутов. Там работают 180 лилипутов.

Все лилипуты здесь не выше 130 см, самому юному – 18 лет, самому старому – 48. Все они живут на территории парка. Некоторые женились. Их быт, как они сами считают, отличается от среднего китайского уровня в лучшую сторону.

Это развлекательный парк с разнообразными аттракционами, где 2 раза в день происходит большое шоу. Оно напоминает цирк фриков, как в средневековье.

Строительство парка в самом разгаре, то, что уже есть, стоило 14 млн. долларов. А то, что планируют построить, оценивается еще в 11.

Чен Минь, создатель парка.

Многие говорят, что парк - это издевательство над инвалидами. Тогда пусть придумают, каким способом лилипутам заработать вдвое больше обычного китайского инженера.

Стоимость билета в королевство лилипутов 12 долларов. Для Китая это большие деньги.