Анатолий Ярмоленко: Я никогда не вывел бы бездарь на сцену

Начинал Анатолий Иванович с самодеятельности, а в 1969 году Ярмоленко стал артистом Гомельской филармонии, где он начал работать в бригаде «Белорусский сувенир». В этом ансамбле музыканты играли на самых модных музыкальных инструментах: электрогитаре, контрабасе, саксофоне, трамбоне и трубе. Этот ансамбль дал путевку в жизнь многим исполнителям, в том числе и самому Анатолию Ярмоленко.

В 1974 году он стал руководителем и солистом ансамбля «Сябры». Тогда у них не было ни хороших инструментов, ни костюмов. Было только огромное желание удивить, достичь чего-то и стать известными.

В 2007 году Анатолий Иванович был назван почетным гражданином города Минска. Звание почетного гражданина не единственное. Ансамбль «Сябры» гордо носит почетное звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». Анатолий Ярмоленко награжден первой национальной премией «Голос отечества».

В 2010 году ансамблю «Сябры» исполняется 35 лет.

Павел Кореневский:

Что послужило тому, что ваш ансамбль продержался 35 лет, почему все это время есть бренд «Сябры», о котором знают и Беларусь, и страны постсоветского пространства, наши близкие и дальние соседи?

Анатолий Ярмоленко:

Есть ребята, которые проработали в коллективе со мной все 35 лет. Эта стабильность в исполнителях и является успехом нашего ансамбля. Сейчас мы взяли четырех молодых ребят, им по 27 лет, они закончили консерваторию и играют ту музыку, с которой мы когда-то начинали. В этом году мы хотим собрать всех наших друзей в программе под названием «Збірайцеся сябры!», в честь песни, которая у нас тогда была знаковая.

Павел Кореневский:

Многие говорят, что если бы «Сябры» не прошли «через Москву», то их бы сегодня в Беларуси не знали. Так каков на самом деле путь успеха «Сябров»?

Анатолий Ярмоленко:

Мы выпускники Гомельского музыкального училища. Сначала мы репетировали под Битлз, потом появились «Песняры». Для меня лично, ранние «Песняры» - это то, что я всегда с удовольствием буду слушать. После знакомства с ними мы начали развиваться самостоятельно. Мы искали пути быть непохожими на них. Если у «Песняров» было фолк-роковое направление, то у нас — городской романс. Нам очень помогло, то, что мы встретили композитора Олега Иванова из Новосибирска. На одной из съемок в Москве он услышал мой голос и под его тембр написал песню «Алеся».

Мы выступили с этой песней в 79-м году на всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей - «С песней по жизни». Это был первый конкурс для нас, и мы стали победителями. После чего, песня «Алеся» сразу стала популярна.

В 81-м году на этом же конкурсе мы поделили первое место с ансамблем Раймонда Паулса «Модо», и нам дали право записать пластинку. Именно тогда Москва нас быстро приняла. Мы принимали участие практически в каждой программе «Песня года».

Павел Кореневский:

Некоторые обвиняют Вас в протекционизме по отношению к своей собственной семье….

Анатолий Ярмоленко:

Протекционизма никакого нет. Просто я не могу отказаться от своих детей. Кто-то думает, что папина слава это крылья, на которых они летят. Но на самом деле - это груз, который тянет их все время вниз. И им нужно махать этими крыльями, чтобы доказать это всем. Каждый из них — это личность. Я музыкант с большим стажем и никогда бы не вывел никакую бездарь на сцену, даже если бы это был мой самый любимый человек.