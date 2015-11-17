Верш У.Караткевіча «Матчына душа» (Андрэй Сенькін)

В доме № 36 по улице Карла Маркса долгое время стояли стулья на каждой лестничной площадке. Это писатель Короткевич поставил для своей старенькой мамы, чтобы та могла отдыхать, пока подымалась на пятый этаж. Уже не стало мамы, самого писателя, а стулья, как стояли, так и продолжают стоять, как памятник сыновей любви.

Володя был самым младшим в семье Короткевичей, «любимчиком». Его родители были образованными людьми благородного происхождения. Мама Надежда Васильевна до замужества преподавала в сельской школе, а потом - занималась семьей и детьми.

Володя с самого детства интересовался историей, особенно историей Беларуси. В доме Короткевичей было всегда много книг. Мальчик научился читать уже в 3,5 года. А писать свои первые стихотворения начал в 6 лет. И в этом была несомненная заслуга его матери.

А став взрослым он переехал из Орши в Минск. И первое, что сделал молодой писатель, - забрал к себе маму и не расставался с ней до конца.