«С училища» и «Стражи Тадж-Махала». Экспериментальные театральные постановки покажут в Минске в мае

Этой весной любителей театра ждет настоящий культурный переворот. Зрителей попытаются покорить премьерами экспериментальных постановок «Стражи Тадж-Махала» и «Песнь песней».

Кроме этого, можно будет созерцать спектакли «Опиум», «С училища» и «Крестовый поход детей». Режиссёрский замысел и его воплощение удивят даже самого прихотливого наблюдателя. К слову, экспериментальный театр пытается использовать новаторские способы коммуникации. Этот вид искусства принял различные формы проявления, которые ранее считались радикальными. Театралы-авангардисты пытаюсь воплотить в жизнь постановки, аналогов которым нет ни в одном уголке мира. Анжелика Крашевская, директор Центра визуальных и исполнительских искусств:

Юра Диваков, который в мае покажет «Крестовый поход детей», в своём режиссёрском амплуа традиционен, потому как у него есть свой взгляд и почерк.

Глубокий и противоречивый мир человека раскроется в спектакле «Стражи Тадж-Махала». Его режиссёр – многократный номинант и лауреат премии «Золотая маска» Александр Янушкевич. «Стражи Тадж-Махала» – это два простых парня, которые в поисках правды, с чувством страха и горечи, гонимые разногласиями, становятся невольными защитниками сооружения мировой архитектуры.

Иван Кушнерук, актёр Национального академического театра имени Янки Купалы:

Центральное событие в пьесе – это «Ночь сорока тысяч рук», когда двум парням по приказу приходится отрубить руки 20 000 человек. Как жить дальше с этим?! Не исполнить этот приказ они не могут.

Иван Кушнерук уже 8 лет в профессии, в непростой постановке «Стражи Тадж-Махала» он исполняет одну из главных ролей. В этом спектакле его герой стоит на пороге выбора: нарушить правила или предать друга, обернуться и взглянуть на блистательное творение архитектуры или всё же существовать в томительном неведении.

Иван Кушнерук:

Это такой человек, который верит в вышестоящее начальство, все законы он исполняет. Многослойный спектакль: и о дружбе, и о предательстве, о красоте, о том, как найдя эту красоту, как её вмиг, за одну ночь можно потерять.

Анжелика Крашевская:

Прочитать первоисточник, наверное, необходимо. Театр не ставит задачу: читать пьесу по ролям. Есть автор, который написал пьесу, а есть режиссёр, который имеет свой взгялд на это прочтение.

Ещё одна необычная постановка Александра Марченко «С училища» отправилась на поиски своего зрителя. Главную роль в спектакле исполняет Анна Семеняко. Девушка признаётся, что в своей противоречивой трогательной героине, в её эмоциональном характере она нашла схожие черты с собой.

Анна Семеняко, актриса Республиканского театра белорусской драматургии:

Спектакль о любви, что каждый любит, как умеет. Когда я прочитала пьесу, познакомилась с ней далеко до того, как Саша собирался её ставить, и можно сказать влюбилась, прониклась этой героиней. Она, на самом деле, очень хорошая.