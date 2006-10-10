В Витебске реконструируют летний амфитеатр

К модернизации главной концертной площадки Славянского базара привлекаются строительные организации Витебска, а также специалисты из Минска.

До середины будущего года будет возведена защитная кровля над зрительным залом и сценой, а также усовершенствованно звуковое и осветительное оборудование.

Строители уже пробурили скважины под усиление фундамента и под арки кровли над зрительным залом. Инженерные изыски и проектные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

Первый этап реконструкции летнего амфитеатра планируется завершить к июню 2007 года. На его реализацию будет направлено 15 миллиардов рублей. На втором этапе реконструкции, намеченном на 2007-2008 годы, благоустроят прилегающую к летнему амфитеатру территорию.