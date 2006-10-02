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<Тэатральны куфар-2006> уже в Минске

02 октября 2006 14:00
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Фестиваль студенческого творчества открылся в столице. Более 250 студентов из разных стран мира примут участие в этом международном форуме. 2 октября во второй половине дня минчане могли стать очевидцами необычного зрелища.По столичным улицам от Зеленого луга до лицея БГУ проехал фестивальный трамвай, который на несколько часов превратился в своеобразную сценическую площадку для артистов, гостей и участников праздника. В настоящий театральный город Минск превратиться на всю текущую неделю.
# Культура

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