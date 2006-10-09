В Беларуси отметили День работников культуры

Это профессиональный праздник 60 тысяч человек. В нашей стране только в системе Минкультуры действует 135 музеев, более 4 тысяч библиотек, 27 государственных театров, из которых 11 - находятся в Минске. Актеров, режиссеров, сценографов, театроведов готовят Белорусская государственная академия искусств и Белорусский государственный университет культуры.
Сегодня в <культурных> вузах Беларуси обучаются почти 7 тысяч студентов. Только в ноябре в Беларуси пройдут несколько крупных культурных мероприятий: Международный кинофестиваль <Л_стапад-2006>, детский кинофестиваль <Л_стападз_к>, Международный фестиваль искусств <Белорусская музыкальная осень> и Международный турнир по спортивным танцам