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В Беларуси отметили День работников культуры

09 октября 2006 07:31
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Он отмечается во второе воскресенье октября во второй раз.

Это профессиональный праздник 60 тысяч человек. В нашей стране только в системе Минкультуры действует 135 музеев, более 4 тысяч библиотек, 27 государственных театров, из которых 11 - находятся в Минске. Актеров, режиссеров, сценографов, театроведов готовят Белорусская государственная академия искусств и Белорусский государственный университет культуры.

Сегодня в <культурных> вузах Беларуси обучаются почти 7 тысяч студентов. Только в ноябре в Беларуси пройдут  несколько крупных культурных мероприятий: Международный кинофестиваль <Л_стапад-2006>, детский кинофестиваль <Л_стападз_к>, Международный фестиваль искусств  <Белорусская музыкальная осень> и Международный турнир по спортивным танцам .

# Культура

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