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Когда откроется после реконструкции театр им. Янки Купалы в Минске?

23 мая 2011 14:13
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова:
Театр им. Я. Купалы после реконструкции откроется в 2013 году. На реконструкции находится и молодежный театр, строится здание на ул. Козлова (откроется в 2012 г.) и ТЮЗ (откроется в 2013 г.).

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# Культура # Купаловский театр

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