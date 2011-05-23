Когда откроется после реконструкции театр им. Янки Купалы в Минске?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова:

Театр им. Я. Купалы после реконструкции откроется в 2013 году. На реконструкции находится и молодежный театр, строится здание на ул. Козлова (откроется в 2012 г.) и ТЮЗ (откроется в 2013 г.).

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