Популярны ли художественные и хореографические школы в Минске?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова:

Да, художественные и хореографические школы в Минске пользуются популярностью. К сожалению, в Минске всего три художественных школы и художественное отделение в школе искусств.

В этом году конкурс в художественные школы ожидается три человека на место. Идет просмотр, ребята представляют свои работы. Проверяет знания компетентная комиссия из педагогов школы.

Действует подготовительное отделение. Ребята занимаются год, после чего они достойно могут принять участие в испытаниях 1 класса.

Школы искусств в Минске: чего реально могут добиться дети после обучения в них?

Куда в Минске отдать ребенка, чтобы развили его музыкальные способности?

Звезды белорусской эстрады рассказали, что делать, чтобы прославиться

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.