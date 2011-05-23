Международный форум «Шедевры мировой классики» пройдет под Минском 10 июня

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова:

Международный форум «Шедевры мировой классики» будет проводиться в музее архитектуры и быта 10 июня. Это концерт под открытым небом — совместный проект музыкального театра и Министерства культуры и Мингорисполкома. В этом концерте примут участие солисты белорусской оперной школы, которые работают как в Беларуси, так и за ее пределами — в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в Москве.

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