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В Слуцке появился Музея соловья

28 июля 2017 16:13
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Новости Беларуси. А в Слуцке появилась интересная особенность. Музей соловья. Почему именно в Слуцке? И почему именно соловья? А потому, что там наибольшее популяция райской птицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцке появился Музея соловья -1

И пением можно заслушаться не только в мае, но и в течение всей теплой поры года. Отметить этот факт было решено открытием специальной экспозиции. Это была полностью частная инициатива. Среди экспонатов даже есть торт с соловьиным образом.

В Слуцке появился Музея соловья -3

Тамара Коляда, руководитель музея:
Прежде всего, можно сказать, что природная безопасность. Соловеек – птица, которая селится в определённых местах. Это говорит о том, что у нас в городе всё-таки в этом плане все стабильно, с экологией благополучно. В музее появились экспонаты, которые рассказывают, например, о птице в творчестве белорусских писателей и поэтов.

# Культура # Музеи # Тамара Коляда

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