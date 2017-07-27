Прямой эфир

Оргстекло, кахетинский лев и дух дерева: в Ботаническом саду появились новые арт-объекты

27 июля 2017 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычное гнездо аиста появилось в Минске: в нем может поместиться и человеческое семейство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этот и другие новые арт-объекты можно увидеть в Ботаническим саду. Полюбоваться и сфотографироваться можно возле семи эксклюзивных работ. Появились они во время традиционного летнего пленера.

Причем объекты расположены не на центральной аллее, а разбросаны по тематическим секторам.

Например, в кавказской зоне можно посидеть на двусторонней лавочке в виде кахетинского льва. А гуляя по европейской части сада, обратите внимание на футуристическую конструкцию из оргстекла с неоновой подсветкой.

Оргстекло, кахетинский лев и дух дерева: в Ботаническом саду появились новые арт-объекты-1

Вадим Мацкевич, скульптор Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:
Сектор Северной Америки представлен у нас духов дерева. Одно из деревьев взяло такой большой крен по диагонали в сторону, но осталось живое.

И вот этот дух дерева вышел из него и пытается его поднять.

Посетительница:
Очень нравится

# Культура # Фотофакт # Арт-проекты # Вадим Мацкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Оттуда его корни: к 111-летию со дня рождения Шостаковича в костеле деревни Нарочь сыграют его произведения
27 июля 2017 15:10

Оттуда его корни: к 111-летию со дня рождения Шостаковича в костеле деревни Нарочь сыграют его произведения

Выставка «цветных снов» в Минске: выставка Алексея и Анастасии Врублевских проходит в Минске
27 июля 2017 12:46

Выставка «цветных снов» в Минске: выставка Алексея и Анастасии Врублевских проходит в Минске

История Беларуси языком танца и музыки: Александр Никита – о гастрольном туре ансамбля «Хорошки» по европейским столицам
27 июля 2017 07:54

История Беларуси языком танца и музыки: Александр Никита – о гастрольном туре ансамбля «Хорошки» по европейским столицам