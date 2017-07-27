Оргстекло, кахетинский лев и дух дерева: в Ботаническом саду появились новые арт-объекты

Новости Беларуси. Необычное гнездо аиста появилось в Минске: в нем может поместиться и человеческое семейство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этот и другие новые арт-объекты можно увидеть в Ботаническим саду. Полюбоваться и сфотографироваться можно возле семи эксклюзивных работ. Появились они во время традиционного летнего пленера.

Причем объекты расположены не на центральной аллее, а разбросаны по тематическим секторам.

Например, в кавказской зоне можно посидеть на двусторонней лавочке в виде кахетинского льва. А гуляя по европейской части сада, обратите внимание на футуристическую конструкцию из оргстекла с неоновой подсветкой.