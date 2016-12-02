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Сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентовали в Минске

02 декабря 2016 13:29
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Новости Беларуси. Мелодии открытого сердца. Под таким названием в Минске презентовали сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык. В него вошли стихотворения известного на родине мастера слова Ван Гачжэня.

Эта книга – еще одна возможность для любителей культуры Поднебесной без знания китайского языка прикоснуться к философии этой страны. К слову, это седьмая книга из цикла «Светлые знаки: поэты Китая», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Тозик, директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета:
Успешное развитие может быть только комплексным. И чтобы сотрудничать в экономике, надо хорошо знать народ, надо знать его душу, надо знать его традиции, обычаи, культуру, историю. Поэтому вот такие проекты самодостаточны с одной стороны, а с другой стороны помогают развитию отношений и в других сферах.

# Культура # Беларусь-Китай # Анатолий Тозик

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