В Несвиже проходят «Вечера Большого театра»

Новости Беларуси. Жаркое классическое лето. Тысячи поклонников высокого искусства не смотря на пялящее солнце и обещанную грозу собрались в эти дни в Несвиже, чтобы увидеть и услышать лучшие образцы белорусской и мировой балетной и оперной классики.

Несвижский замок как будто создан для классического искусства. Именно здесь еще в середине 18 века был создан придворный театр. Первый в Восточной Европе. Возможно, какой-то театральный дух заставляет артистов оперы и балета возвращаться сюда снова и снова. Уже четвертый год подряд в стенах замка Радзитвиллов проходят «Вечера Большого театра».

Михаил Панджавидзе, главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Дает очень мощную энергетику, большой интерес, новое эстетическое ощущение. Так что это очень интересно.

Давать здесь спектакли почетно, интересно, но и сложно, признаются артисты.

Станислав Трифонов, лауреат международных конкурсов:

Распеться толком негде, переодеваемся друг на друге. Акустика другая тут. Есть сложности, конечно, но они все преодолимы.

Михаил Панджавидзе:

Конечно сложно. Это все-таки не привычные условия театральные, когда есть сцена, есть зал. Здесь все не так просто. Здесь все гораздо крупнее, гораздо сложнее. И в то же время гораздо острее, потому что зрители сидят ближе, чем в театре.

Открывались «Вечера Большого» в Несвижском замке балетом «Лебединое озеро». Сегодня в программках театралов концерт в костеле Божьего тела и опера «Седая легенда», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожившая история на сцене и многовековая история вокруг. Замок Радзивиллов стал естественной декорацией событий драмы «Седая легенда». Опера по роману Короткевича в этих стенах обретает новое, мистическое звучание.

Станислав Трифонов, лауреат международных конкурсов:

Музыка такая, эпоха рыцарская, весь антураж, который присущ именно той эпохе будет создавать атмосферу правды, мистериозности. Это очень здорово, очень хорошо. Вообще, опера - искусство фатальное, роковое, тут всегда что-нибудь происходит.

В легендарных стенах – поистине легендарная постановка. Либретто к опере Дмитрия Смольского когда-то написал сам Владимир Короткевич. Год назад этот спектакль вернулся в репертуар, чтобы вновь покорить искушенную театральную публику, любовь которой к вечерам Большого в Несвиже легко увидеть... По количеству мест. В 2010 году во внутреннем дворике Несвижского замка их было всего 600. В этом – полторы тысячи. И все билета давно распроданы. Да и в костеле Божьего тела на концерте произведений белорусских композиторов 19 века вряд ли удастся найти свободное местечко.

Большому театру – большой размах. Грандиозный музыкально-театральный форум под открытым небом в этом году стал яркой кульминацией не менее яркого юбилейного 80 сезона.