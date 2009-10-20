В Несвиж возвращаются радзивилловские богатства

Потомки знатного рода передали в фонд историко-культурному музею-заповеднику два оригинала портретов XVII века Януша Радзивилла и Николая Криштофа Радзивилла Сиротки.

Несвижский замок становится таким, каким не был никогда прежде. И хоть главное здание стоит в строительных лесах, уже видно, что родовое имени Радзивиллов таким новым не было столетие или больше. Теперь реставраторы задаются вопросом – как наполнить экспозицию замка-музея. И вот потомки знатного рода открывают семейные фонды, чтобы наполнить их фамильный дом историческими экспонатами.

Несвижские Радзивилы были фантастически богатыми. Двенадцать больших залов дворца украшала королевская мебель, редкие персидские ковры, полотна знаменитых художников, уникальные коллекции посуды, монет, доспехов. От былой славы осталась только слава. После 1939 года ценные раритеты из Несвижского замка разлетелись по всему миру. И теперь потомки одного из самых богатых родов Великого княжества Литовского покупают фамильные ценности с молотка.

Князь Мацей отшучивается, когда спрашивают, сколько стоит раритет и говорит, что он, как хороший финансист, находит способ, как купить дешевле. Сегодня потомок Радзивилла Сиротки в четырнадцатом колене передает в дар оригинальный портрет своего дедушки с многочисленными приставками «пра» из фамильной коллекции. Несвижский дворец пополнится и оригиналом портрета Януша Радзивилла XVII века и рядом копий старинных гравюр.

— Для нас гэта вельмі важна – важна з пункту гледжання аднаўлення паўнаты тых залаў і той музіфікацыі, якая павінна адбыцца ў палацу у Нясвіжу ближэйшым часам. Мы спадзяемся на пашырэнне супрацоўніцтва з урадами Літвы и Польшы, і адпаведныя размовы адбыліся з міністрам культуры Літвы. Ближэйшым часам плануецца з боку міністэрства культуры Польшы перадаць 48 копій партрэтаў Нясвіжскай калекцыі Радзівілаў. Яна адбудзецца на наступным тыдні, — рассказал Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь.

В обсуждении темы экспозиционного наполнения Несвижского замка впервые участвуют потомки Радзивиллов. И это хороший знак, потому обещает стать традицией. Кроме них, свои мнения выскажут научные исследователи из Беларуси, России, Литвы и Польши: стран, которые объединены общей историей и заинтересованы ее сохранить.