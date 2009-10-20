Евгения Евтушенко наградят в США

20 октября в российском посольстве в Вашингтоне состоится прием в честь поэта Евгения Евтушенко, который в настоящее время читает курс лекций в одном из американских университетов.

Легендарному поэту вручат награду Фонда американо-российского культурного сотрудничества за значительный вклад в укрепление связей между странами.

До него этой награды удостаивались Ван Клиберн, Мстислав Ростропович, Игорь Моисеев, Дэйв Брубек, переводчица Татьяна Кудрявцева и другие.

Также у Евгения Евтушенко пройдет и творческий вечер в Университете имени Джорджа Вашингтона, а в среду в честь него библиотекарь конгресса славист Джеймс Биллингтон дает праздничный обед. Прием в посольстве приурочен и к торжественной дате: 10 лет назад стартовал проект по созданию памятников Александру Пушкину в Вашингтоне и Уолту Уитмену в Москве. В 2000 году памятник Пушкину, выполненный российским скульптором Александром Бургановым, появился в сквере университета Вашингтона. А на днях памятник Уолту Уитмену был воздвигнут в сквере МГУ, пишет газета «Новые Известия».

По словам директора Фонда американо-российского культурного сотрудничества Александра Потемкина, «Евгений Евтушенко – первый поэт, которого награждает фонд за его значительный вклад в развитие российско-американской культуры. За океаном Евгений Александрович очень известен. 18 книг переведены на английский язык, он встречался с президентом в Белом доме, преподает в университете, его фотографии печатались на обложках крупных американских журналов. И все эти книжные, фото- и журнальные материалы мы представим гостям торжественного вечера. Кроме того, раз в два года библиотека конгресса вручает премии поэтам. И на вечер, который состоится сегодня, мы пригласили лауреата этого года – поэтессу Кей Райер. Так что хозяйкой вечера будет американская коллега Евгения Александровича».