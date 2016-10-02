В Беларуси выбрали лучшие музеи

Новости Беларуси. В Могилеве 2 октября названы лучшие музеи страны. Национальный форум «Музеи Беларуси» подводит итоги работы учреждений за два года. Победителей определяли в пяти номинациях.

Громче всех о себе заявили на этой площадке Могилевский и Минский областные краеведческие музеи.

Они привлекли на форуме наибольшее внимание.

Победы сразу в двух номинациях – у Национального художественного музея. Среди победителей также Государственный музей военной истории Беларуси, Гомельский дворцово-парковый ансамбль и комплекс «Несвиж». Лучшими в издательском деле стали Музей истории Великой Отечественной войны и Шагаловский в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.