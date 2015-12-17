В Минске стартовал Международный Рождественский оперный форум

Новости Беларуси. Событие, которого целый год ждали любители оперного искусства. В Минске уже в 6-й раз стартовал Международный Рождественский оперный форум. Это своего рода фестиваль премьерных спектаклей Большого с участием мировых звезд. «Царская невеста» — первое, что увидели в столице. Бессмертное произведение исполнила прима Большого театра России.

Венера Гимадиева, солистка Государственного академического Большого театра России:

Сама постановка, лично меня, она удивила. Потому что она очень живая, очень естественная с изменениями декораций, с движениями сцены, с характерами, которые для меня лично открылись немножко в ином характере. В принципе, я предполагала, что Марфа — девушка живая и общительная. Но вот в этой постановке, наконец-то, есть возможность это показать.

Продлится форум 5 дней. В программе также самая знаменитая французская опера «Кармен» и едва ли не самое новаторское либретто Чайковского — «Евгений Онегин». Добавим, на заключительный гала-концерт мировой оперы билеты уже раскуплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.