В Минске стартовал фестиваль национальных культур «Яднанне»

На нынешнем интернациональном фэсте впервые была организована выставка народного творчества [8 фото]

В этом году фестиваль юбилейный — десятый. Поэтому и собрал рекордное число исполнителей: около восьмиста. В белорусскую столицу приехали представители двадцати семи национальных общин. На одной сцене они пели, танцевали, читали стихи и даже делились рецептами национальной кухни. Самые яркие номера представят в следующем году на республиканском фестивале национальных культур, который пройдёт в Гродно.

Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Этим фестивалем мы хотим показать многообразие культур, которое есть у нас в республике, многообразие традиций. Это ещё раз подчёркивает то, что Беларусь — открытая страна, которая становится родиной для людей разных национальностей.

На нынешнем интернациональном фэсте впервые была организована выставка народного творчества. Среди её экспонатов — бусо- и бисероплетение в исконно русских традициях, белорусские рушники и гончарное мастерство.