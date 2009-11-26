Трейси Эмин: Я не феминистка, но очень высоко оцениваю женственность

Раз в два года вот уже более пятидесяти лет в Венеции проходит биеннале — международный художественный форум.

То, что одни называют авангардом, другие определяют как искренние примеры настоящего творчества и духовности.

Эту художницу местная критика называет особенной — её зовут Трейси Эмин.

Трейси Эмин:

- Получилось так, что я родилась женщиной. Бог дал мне талант, громкий голос и возможность говорить что-то всем людям. Я не феминистка, но очень высоко оцениваю женственность. Пробую заинтересовать зрителей и особенно зрительниц нежностью и слабостью, а после — неожиданностью действий.

Фаворитка критики родилась в Лондоне, ей 46 лет. Она рисует карандашом, кистью, делает акварели, конструирует из неоновых ламп.

Трейси Эмин:

- На биеннале всё так хорошо, много интересных авангардистов, которые разрушают стереотипы. Я со своими интимными рисунками и скромной нежностью чувствовала себя белой вороной, а видите, как получилось — меня вывели в фавориты. Не ожидала.

Творчество Трейси Эмин может нравится, а может и не нравится. Просто отметим, что в последнее время в дизайне, музыке и культуре есть определённое стремление к пусть авангардным, но реалистичным образам, к сочетанию несочетаемого.