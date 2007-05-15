В Минске проходят Дни Сендая

Мероприятие приурочено к 35-летию со дня установления побратимских связей между белорусской столицей и этим японским городом.В Минск прибудут более 100 представителей города-побратима. А главным событием Дней станет закладка в Сендайском сквере аллеи национального символа Японии - горной сакуры. Год назад 130 саженцев этого дерева Минск получил в подарок. Кроме того, в Белорусском государственном музыкальном театре в ходе дней состоится праздничный концерт хора из Сендая и белорусских артистов.