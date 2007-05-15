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В Минске проходят Дни Сендая

15 мая 2007 09:32
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Мероприятие приурочено к 35-летию со дня установления побратимских связей между белорусской столицей и этим японским городом.В Минск прибудут более 100 представителей города-побратима. А главным событием Дней станет закладка в Сендайском сквере аллеи национального символа Японии - горной сакуры. Год назад 130 саженцев этого дерева Минск получил в подарок. Кроме того, в Белорусском государственном музыкальном театре в ходе дней состоится праздничный концерт хора из Сендая и белорусских артистов.
# Культура

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