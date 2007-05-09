Две страшные трагедии ХХ столетия увековечены в одном мемориале

9 мая в Ельске открыли монумент в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в аварии на Чернобыльской АЭС - Мемориал "Жертвам ХХ века".

Местные власти приняли решение увековечить память жертв Великой отечественной войны и катастрофы на Чернобыльской АЭС в одном мемориальном комплексе. Для жителей Полесья Великая Отечественная до сих пор болит незажившей раной.

В годы войны в Ельском районе фашистами было уничтожено половина населения. События начала 40-х прошлого столетия с каждым годом становятся всё дальше. Всё меньше остаётся живых свидетелей ужасов военного времени.

Книги и учебники не способны передать всех кошмаров войны. В 1986 году, когда скульптор Олег Стахович создавал мемориал жертвам Великой Отечественной в деревне Некрашовка, и не подозревал, что его творению суждено стать напоминанием и о совсем другой беде.

Человеческая жизнь недолга. Память народная вечна. А бетон и гранит служит лишь напоминанием ныне живущим и предостережением поколениям будущего.